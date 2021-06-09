Британский композитор заявил о готовности открыть свои театры даже под угрозой ареста

Об этом Эндрю Ллойд Уэббер заявил в интервью газете The Daily Telegraph.

Музыкант заявил, что его театры собираются открыться, несмотря на пандемию. Если британское правительство отсрочит снятие ограничительных мер, запланированное на 21 июня, Уэббер готов подвергнуться аресту, но своего решения не отменит, заявил он.

«Тогда мы скажем: идите в театр и арестуйте нас», — заявил деятель искусства. Уэббер известен своими постановками «Призрак оперы» (1986) и «Иисус Христос – суперзвезда» (1970). Сейчас он является владельцем семи театров в культурном центре Лондона Уэст-энде.

По мнению музыканта, театры «абсолютно безопасны» с точки зрения распространения инфекции. Их ежемесячное содержание обходится ему в £1 млн ($1,41 млн), отмечается в сообщении.

Предпремьерный показ нового мюзикла «Золушка», который пройдет в театре Джиллиан Линн в Лондоне, планируется 25 июня — за три недели до его мировой премьеры.