В Хорватии нашли некрополь эпохи поздней Римской империи

Находку сделали во время раскопок на острове Хвар, сообщила археологическая компания Кантарос.

Ученые нашли остатки 32 человек, которые были захоронены в земляных ямах и амфорах, а также в каменной и черепичной гробницах. Захоронения избежали разграбления, отмечается в сообщении.

В могилах нашли разнообразный инвентарь хорошей сохранности, в том числе монеты, керамику и стекло. Под слоем с захоронениями ученые нашли стену II века.

Остров Хвар находится в Адриатическом море на юге Хорватии. Исторически он относится к области Далмация, после раздела Римской империи в 395 году оставшейся в ее западной части.

В V–VI веках Далмацией правили готы, затем они уступили Византии. По найденным в захоронениях предметам ученые датировали некрополь второй половиной IV — началом V века нашей эры. На данный момент это самый значительный памятник того периода, дошедший до наших дней в непотревоженном виде, отмечают ученые.

Фото: Kantharos / Facebook