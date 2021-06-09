Лауреатами Госпремии 2020 года стали митрополит Иларион, Герзмава и Рукавишников

Об этом сообщил журналистам в среду советник президента РФ Владимир Толстой.

Государственную премию 2020 года за выдающиеся достижения в области литературы и искусства получили председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), оперная певица Хибла Герзмава и скульптор Александр Рукавишников.

Митрополиту Илариону вручат премию за вклад в развитие отечественной культуры и просветительскую деятельность. Певице Хибле Герзмава будет вручена премия за вклад в развитие в развитие отечественного и мирового оперного искусства, говорится в сообщении.

Скульптор Александр Рукавишников будет удостоен награды за вклад в развитие отечественной и мировой художественной культуры, сказал Толстой.

В этом году на госпремию было представлено 27 человек, 12 из них получили положительные заключения экспертов, рассказал советник президента.

Фото: kremlin.ru