В рамках Посольских вечеров в Царицыне прошел концерт «Новые лица болгарской музыки»

Об этом сообщила пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей.

Очередной концерт из цикла «Посольские вечера в Царицыне»: «Новые лица болгарской музыки» состоялся 24 мая. Он был посвящен культуре Болгарии, удачно совпав с дорогим для всех болгар праздником — Днем болгарского просвещения, культуры и славянской письменности.

Организаторами вечера выступили Национальный фонд поддержки правообладателей и музей-заповедник «Царицыно» при участии Посольства Болгарии в России, Болгарского культурного института в Москве и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Болгария в Российской Федерации Атанаса Крыстина.

По уже сложившейся традиции с приветственными словами к зрителям обратились генеральный директор Национального фонда поддержки правообладателей Марина Георгиева и генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Елизавета Фокина рассказала, что вечер болгарской музыки должен был состояться еще год назад, но тогда пандемия спутала все планы. Зато сейчас организаторам посольских вечеров удалось привезти в Москву двух молодых талантливых болгарских музыкантов, лауреатов престижных национальных и международных конкурсов Надежду Цанову (фортепиано) и Петера Македонски (труба).

Символично, что этот дуэт в свое время сложился благодаря именно русской музыке. Надежда Цанова и Петер Македонски встретились во время исполнения концерта Дмитрия Шостаковича для фортепиано и трубы, с тех пор они работают вместе. Записи дуэта хранятся в «Золотом фонде» Болгарского национального радио.

Специальное видеообращение для зрителей записал посол Болгарии Атанас Крыстин. Он поблагодарил организаторов посольских вечеров и поделился своими мыслями о проекте: «Музыка — это самый прекрасный язык общения, он не нуждается в переводе, его понимают все. Молодые музыканты — самые хорошие посланники нашей страны за рубежом. Я считаю, что музыка — это совершенное средство культурной дипломатии, и она помогает налаживать взаимопонимание между народами».

В концерте «Новые лица болгарской музыки» прозвучали произведения Васила Казанджиева, Георги Златева-Черкина и Румена Бояджиева-младшего, а также Джордже Энеску, Григораша Динику и Фридьеша Хидаша, в том числе одна из самых известных танцевальных мелодий Балкан — «Хора-стаккато» Динику.

Заключительная часть концерта была посвящена русской музыке. Зрители услышали произведения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и «Большую русскую фантазию» Джулса Леви, в которой сплелись знакомые всем русские музыкальные мотивы.

Главная цель проекта «Посольские вечера в Царицыне», который реализуется уже четвертый год, — познакомить широкую аудиторию с многообразием культурного наследия разных стран. Постоянная ведущая посольских вечеров культуролог Анна Генина заметила: «Никакое искусство не существует в замкнутом пространстве. Искусство всегда рождается в творческом диалоге с соседями — близкими и далекими».

Анна Генина также поблагодарила Национальный фонд поддержки правообладателей: «Это партнерский проект, благодаря фонду у нас появился огромный виртуальный концертный зал, мы можем транслировать концерты на стотысячные аудитории в России и за рубежом».

Онлайн-трансляция вечера, как всегда, велась на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно» и на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне».

Фото предоставлено организаторами