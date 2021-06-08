В 2021 году на гранты в области культуры направят около 5 млрд рублей

Об этом заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Большая часть озвученной суммы уже выделена постановлением правительства РФ, отметил Кириенко. Заявление первого замглавы администрации президента РФ было сделано по итогам первого заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Ранее постановлением правительства РФ на реализацию проектов в области культуры и искусства в 2021 году было уже выделено 3,5 млрд рублей, напомнил Кириенко. «В реальности это больше: 3,5 млрд выделено дополнительно, и часть средств фонда президентских грантов традиционно направляется на поддержку проектов в сфере культуры», — пояснил представитель АП.

По оценке ведомства, на поддержку культурных проектов будет направлено в том числе 3,5 млрд из фонда культурных инициатив, а также около 1,5 млрд из фонда президентских грантов, уточнил Кириенко.

Фото: kremlin.ru