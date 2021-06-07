В Италии открылся железнодорожный маршрут по «землям Данте Алигьери»

В этом году в стране отмечают 700-летие со дня смерти великого поэта, сообщает газета Il Messaggero.

Исторический поезд будет ходить из Флоренции, где Данте родился в 1265 году, в Равенну, где он умер в 1321 году.

Первыми пассажирами поезда стали министр культуры Италии Дарио Франческини и дирижер Риккардо Мути. По словам Франческини, проект — это не только дань памяти Данте Алигьери, но и возможность оценить богатое наследие Фонда железных дорог Италии, пишет «Культуромания».

Путешествие предлагает поездку из Флоренции в Равенну и обратно в течение одного дня. Проект привлечет внимание иностранных туристов, рассчитывают организаторы.

Поезд в Равенну будет отходить с вокзала Флоренции каждые выходные до октября, говорится в сообщении.



