В древнем городе Айзаной на территории Турции нашли ворота агоры

Об открытии археологов сообщает Daily Sabah.

Неожиданную находку сделали при проведении раскопок в городе Айзаной, который был основан около 5000 лет назад. Сегодня его руины находятся в турецкой провинции Кютахья.

До сих пор считалось, что Айзаной был относительно небольшим городом. Тем не менее в последние месяцы ученые сделали несколько открытий, которые показали, что в свое время это был настоящий мегаполис.

Команда экспертов обнаружила ворота городской агоры, которые находились примерно в 100 метрах от найденного ранее монументального храма Зевса.

Обнаружение ворот агоры означает, что город имел статус мегаполиса, так как агора в древнегреческих городах-государствах была центральным общественным пространством, центром деловой, артистической, спортивной, духовной, социальной и политической жизни города-государства. Наличие агоры в Айзаное говорит о том, что в античное время город играл важную роль в жизни всего региона.

Ранее здесь уже был раскопан огромный амфитеатр на 15 тысяч зрителей, стадион на 13,5 тысячи зрителей, древнейшая в мире «фондовая биржа», два банных комплекса, храм Зевса, улица с колоннами и пять мостов, из которых два до сих пор стоят над ручьем Коджай. Все это тоже говорит о том, что Айзаной является забытым мегаполисом.

История основания Айзаноя восходит к 3000 году до нашей эры. Город был столицей народа айзанитис в древней Фригии. В эллинистический период он подчинялся Пергаму, потом Вифинии, в 133 году до нашей эры перешел под правление Рима.

Фото: DHA