Созданный при поддержке Минкультуры фильм «Купе номер шесть» вошел в программу Канн

Смотр пройдет во Франции с 6 по 17 июля, сообщили в ведомстве

Фильм режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть», созданный при поддержке Минкультуры России, вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля.

«Мы очень рады, что фильм, созданный при поддержке Минкультуры России, вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Особенно приятно, что это первый и яркий результат проведенного министерством в 2019 году конкурса миноритарной копродукции. Мы продолжим поддерживать копродукционные проекты, конкурс которых объявим в ближайшее время. От всей души желаю создателям картины наград в конкурсе», — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Купе номер шесть» — история о путешествии в конце 90-х годов двух молодых людей из Москвы в Мурманск. Картина создана при участии России, Финляндии, Эстонии и Германии. Продюсерами ленты с российской стороны стали Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг.

«Для меня кино — инструмент построения жизни. Оно помогает найти хоть немного смысла в ее непоследовательности, оно облегчает боль и может заставить нас смеяться над нашими страхами», — рассказал Юхо Куосманен.

В свою очередь, продюсер картины Наталия Дрозд отметила, что участие в основном конкурсе Каннского фестиваля — огромная честь.

«Конечно, мы рады и горды, что в основном конкурсе такого фестиваля есть фильм, участие в котором приняла наша кинокомпания СТВ. Все съемки прошли в России и были завершены буквально за день до объявления локдауна и закрытия границ. И вот буквально через месяц состоится мировая премьера фильма и фестиваль, и мы все этого ждем», — добавил Сергей Сельянов.

В российский прокат «Купе номер шесть» выпустит компания Sony Pictures. Дата выхода фильма на киноэкраны будет сообщена дополнительно.

В основной конкурс также вошел фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

Фильмы «Дело» Алексея Германа-младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко отобраны в программу Un certain regard («Особый взгляд»). В программу молодых мастеров L’Atelier Cin fondation попала драма «Белой дороги!» режиссера Эллы Манжеевой.

Фото: кадр из фильма «Купе номер шесть»