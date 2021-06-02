Минкультуры опросит кинопроизводителей по поводу работы с региональными кинокомиссиями

Об этом на ПМЭФ сообщила глава департамента кинематографии министерства Светлана Максимченко.

Сейчас действует 26 комиссий, еще 13 — в процессе создания, отметила она. Ведомство планирует собирать информацию от кинопроизводителей о том, какие регионы действительно работают с ними, подчеркнула Максимченко.

«Мы знаем успешные примеры, мы будем помогать и всячески содействовать консультациями и теми возможностями, которые есть у Минкультуры для того, чтобы эта деятельность продолжалась», — отметила глава департамента.

В настоящее время кинокомиссии действуют в Москве, а также в Московской, Калининградской, Новгородской, Калужской и других областях. Работы по созданию новых комиссий ведутся в Петербурге, Карелии, Башкортостане, Калмыкии, Адыгее и других регионах.





Фото: The Enigma Factory - Egon Stephan Jr., Общественное достояние, Ссылка