Лучшим фильмом «Золотого Витязя» признали «Пальму» Домогарова-младшего

Об этом сообщили в пресс-службе форума во вторник.

Лучшими по всем шести номинациям международного кинофорума «Золотой Витязь», который прошел в Севастополе, признаны картины российских режиссеров.

В 2021 году на кинофоруме было представлено 155 конкурсных фильмов, в том числе художественных, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских. Фильмы были представлены из 25 стран мира.

На закрытии кинофорума победителям каждой из шести номинаций были вручены призы «Золотой Витязь», а также специальные призы и дипломы.

Лучшим игровым полнометражным фильмом признали фильм «Пальма» режиссера Александра Домогарова-младшего. Это история собаки Альмы, которую оставил в аэропорту хозяин, и мальчика Коли, потерявшего маму.

Лучшим фильмом для детей и подростков назвали «Приключения экспоната» Алены Олейник. Режиссер Никита Михалков получил награду в номинации «Документальные полнометражные фильмы» за свою картину «История неполучившегося фильма».

Лента «Последний адмирал Советского Союза» режиссера Геннадия Каюмова победила среди короткометражных документальных фильмов. Сюжет рассказывает о командующем Черноморским флотом в 1991-1992 годах адмирале Игоре Касатонове, который был идеологом и организатором борьбы за сохранение флота и Севастополя как его базы для России после развала СССР.