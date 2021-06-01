Путин обратился к участникам всероссийского фестиваля «Большая перемена»

Видеообращение президента России доступно на сайте Кремля.

По словам российского лидера, фестиваль объединил ребят практически со всей России. «Это здорово — собраться в Москве, в прекрасном парке Горького, чтобы проявить себя в самых разных творческих проектах», — отметил президент.

Цель фестиваля — помочь участникам понять и почувствовать свое призвание, отметил Путин. По его выражению, не все молодые люди успели «определиться со своими пристрастиями».

В этом году к конкурсу «Большая перемена» присоединились более двух миллионов участников, отметил российский лидер. Конкурс стал настоящим сообществом друзей, единомышленников, превратился в пространство развития и творческого настроя, участники которого учатся ярко и нестандартно мыслить. Конкурс стал «сообществом, где ценят каждого», отметил президент.

Всероссийский фестиваль «Большая перемена» пройдет в Москве 1 июня. На набережной парка Горького будут работать одновременно 20 площадок, на которых представители крупнейших российских компаний, руководители федеральных ведомств и ведущих вузов, звезды шоу-бизнеса представят детям и подросткам новые возможности для развития.