В долине реки в Португалии нашли самые большие в мире петроглифы каменного века

Об исследованиях ученых сообщило португальское новостное издание JN.

Эксперты нашли на десятиметровой скальной плите в долине реки Коа в Португалии изображения быков и других животных. Художники каменного века создали на поверхности скалы около двадцати рисунков, в числе которых самые большие в мире фигуры быков, насчитывающие три с половиной метра в высоту.

Находка была сделана на территории археологического заповедника, который уже известен тысячами наскальных рисунков. Для того чтобы добраться до новых петроглифов, ученым пришлось упросить коммунальщиков понизить уровень реки на два метра.

Первые петроглифы в Вила-Нова-ди-Фош-Коа были найдены в 1992 году, с тех пор коллекция постоянно растет. Сегодня в долине Коа уже найдено более 80 мест с наскальной живописью, в основном палеолитической. Кроме того, найдены рисунки неолита, бронзового века и Средневековья.

Гигантская картинная галерея на скалах в долине Коа функционировала на протяжении 25 000 лет. Наскальные изображения выполнены путем процарапывания поверхности сланцевого камня.

Кроме огромных быков, ученые заинтересовались композицией, на которой стадо самок уходит в противоположную сторону от самцов к руслу реки Коа. На плите также обнаружены изображения коз и оленей, частично перекрывающие друг друга.