Любимова открыла в Чечне модельную библиотеку

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Модельная библиотека в Шелковском районе Чеченской Республики была модернизирована в рамках национального проекта «Культура». Это уже одиннадцатая по счету библиотека в Чечне, созданная по модельному стандарту, отмечается в сообщении.

Торжественное открытие состоялось в рамках рабочей поездки в регион Ольги Любимовой. Она отметила большой опыт республики в реализации мероприятий по открытию библиотек нового типа.

После капремонта и модернизации библиотека кардинально изменилась. Современный дизайн, комфортное пространство, высокоскоростной интернет, компьютерная и копировальная техника, компьютеризированные места для пользователей появились благодаря проведенной модернизации. Фонд библиотеки был пополнен 5 тысячами экземпляров печатных документов по всем отраслям знаний.

Обновленная библиотека разделена на зал выдачи литературы, зону социальной адаптации и реабилитации, лекционный зал, выставочное пространство, справочную зону с возможностью доступа к информационным ресурсам, компьютерный зал и детскую зону. Для библиотеки закуплено современное мультимедийное оборудование, мебель и компьютеры, а также сделан ремонт фасада здания и внутренних помещений.

На модернизацию Центральной районной библиотеки Шелковского муниципального района республики было выделено 10 млн рублей из федерального бюджета, а также 450 тыс. рублей из муниципального.

Фото: Минкультуры РФ