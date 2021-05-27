Болгарская актриса и певица Лорина Камбурова умерла в 30 лет от пневмонии

Об этом сообщил близкий друг артистки фотограф Геннадий Авраменко.

По предварительным сведениям, в последние дни девушка находилась в больнице с двусторонним воспалением легких. Авраменко не сообщил других подробностей о причинах ее смерти.

«Утром, сегодня, пришла ужасная новость, так и не выкарабкалась наша Лорина», — написал фотограф в своем аккаунте социальной сети.

Актриса стала известной после своих ролей в фильмах «Техасская резня бензопилой» и «Любовь и монстры». Лорина Камбурова также была вокалисткой группы Ross'N Lorina, напоминает ФАН.

Фото: кадр из х/ф «Техасская резня бензопилой»