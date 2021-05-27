Фестиваль «Звезды белых ночей» открывается на трех площадках Мариинки

Четыре премьеры прозвучат на русском, немецком и французском языках, сообщил худрук смотра Валерий Гергиев в разговоре с ТАСС.

Фестиваль будет идти на исторической сцене, в Мариинском-2 и в Концертном зале. В афише первого дня смотра — балет «Лебединое озеро», опера «Манон Леско» и сольный концерт пианиста Пьера-Лорана Эмара.

Смотр будет идти до 18 июля. По словам художественного руководителя, народного артиста России Валерия Гергиева, рожденный в 1993 году фестиваль идет к своему 30-летию.

В программе смотра — редко исполняемая опера Петра Чайковского «Орлеанская дева», «Лакме» Лео Делиба и «Тангейзер» Рихарда Вагнера.

Четвертой премьерой будет три одноактных произведения Игоря Стравинского 1920-х годов: «Байка», опера «Мавр» и балет «Поцелуй феи». В каждом произведении готовятся выступить несколько составов исполнителей, в том числе и молодые артисты.





Фото предоставлено пресс-службой Мариинки.