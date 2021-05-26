Уникальный музей в бухте Балаклава в Крыму открылся после реконструкции

Балаклавский подземный музейный комплекс также носил названия «Объект 825 ГТС» или «К-825».

Музей размещен в здании бывшей флотской базы с каналом в толще горы. Ее тайно строили с 1953 по 1961 год. В случае угрозы на базе могли укрыться семь средних или десять малых субмарин и более тысячи человек.

Объект строили в расчете на ядерный удар мощностью 100 килотонн, что в пять раз превышает мощность сброшенных на Хиросиму и Нагасаки бомб. Работал он как база ремонта и обслуживания подлодок, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

После развала СССР подземный комплекс перестали охранять, объект по большей части разграбило местное население. Однако местные подводники добились решения о создании в Балаклаве музея.

Была проведена полномасштабная реконструкция объекта. Атмосферу противоатомного подземного убежища дополнили современные мультимедийные технологии, световые, звуковые и декорационные решения, оригинальные инсталляции с использованием подлинных экспонатов и артефактов.



