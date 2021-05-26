К юбилею музея-заповедника «Ясная Поляна» в Тульской области откроют два филиала

Об этом рассказала директор музея Екатерина Толстая на пресс-конференции в Москве.

Два филиала музея-заповедника Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», расположенного в Тульской области, откроются в 2021 году. Один из них будет создан в Туле, второй — в бывшем уездном городе Крапивна.

Филиал в Туле откроется на улице Металлистов, 25. Он будет рассказывать о городе времен Льва Николаевича Толстого, для чего будут выставлены мемориальные предметы, не находящиеся в основной экспозиции «Ясной Поляны».

Второе музейное пространство откроется в год 100-летия музея-заповедника. Им станет музей земского самоуправления, который создадут в уездном городке Крапивна.

Создание филиалов музея-заповедника началось в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Для этого были проведены реставрационные работы в старинных особняках на территории Музейного квартала на улице Металлистов и в Крапивне Щекинского района.