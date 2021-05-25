В Тульской области нашли остатки неизвестного древнерусского города XII века

25.05.2021
Сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» нашли остатки крепостных укреплений в районе поселка Епифань. По мнению ученых, здесь находится забытый древнерусский город, прекративший существование примерно в XII веке.
Ученые нашли характерный для этого периода венчик керамического сосуда. По их мнению, в XII веке здесь находился пока неизвестный историкам город, защищенный укреплениями.
Исследования пока затронули лишь небольшую территорию, поэтому эксперты не могут сделать никаких более конкретных выводов. В ближайшее время на месте находки планируются масштабные исследования.