В Тульской области нашли остатки неизвестного древнерусского города XII века

25.05.2021

Об этом рассказал научный сотрудник музея-заповедника Куликово поле Кирилл Фомин в разговоре с ТАСС.

Сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» нашли остатки крепостных укреплений в районе поселка Епифань. По мнению ученых, здесь находится забытый древнерусский город, прекративший существование примерно в XII веке.

Ученые нашли характерный для этого периода венчик керамического сосуда. По их мнению, в XII веке здесь находился пока неизвестный историкам город, защищенный укреплениями.

Исследования пока затронули лишь небольшую территорию, поэтому эксперты не могут сделать никаких более конкретных выводов. В ближайшее время на месте находки планируются масштабные исследования.


Фото: Большое Горнальское городище, Курская область. Автор: Olgaprohistory - собственная работа, CC BY-SA 4.0, Ссылка