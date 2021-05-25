В «Зарядье» пройдет джазовый концерт к 85-летию «Союзмультфильма»

Об этом сообщила пресс-служба студии.

На концерте к 85-летию «Союзмультфильма», который пройдет 10 июня в московском «Зарядье», выступят певицы Анна Бутурлина, Мариам Мерабова и Светлана Жаворонкова. Мероприятие станет красивым и торжественным событием, с помощью которого гости не только вспомнят любимые мультфильмы, но и оценят их музыкальное сопровождение в оригинальном джазовом исполнении.

Гармоничное сочетание кадров из советских мультфильмов и живой музыки сделает мероприятие запоминающимся для взрослых и юных зрителей. Во время выступления музыкантов на большом экране будут транслироваться фрагменты из мультфильмов «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Бременские музыканты», «Чебурашка» и других.

Перед зрителями выступят музыканты в сопровождении оркестра «Фонограф Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина. Концерт состоится при поддержке Минкультуры РФ.