Сербский певец Марко Долаш исполнит в Музее Победы военные песни

24.05.2021
Сольный концерт Марко Долаша «Музыка военного братства» в московском Музее Победы на Поклонной горе станет заключительным аккордом программы. «В зале полководцев прозвучат сербские и русские военные песни», — рассказали в пресс-службе.
Марко Долаш является ведущим программы «С добрым утром, Сербия!», которая идет на канале Happy TV. Кроме того, он снимался в главных ролях в телесериалах.
Музыкант стал лицом проекта «Музыка военного братства». С ним он выступит в московских концертных залах, в галерее искусств Зураба Церетели и в музыкальном клубе «ОГИ».
Программа «Балканский путник» стартует 29 мая и будет идти 10 дней. В ее рамках пройдет презентация трилогии российских писателей Елены Зелинской и Татьяны Рыбаковой «Моя прекрасная Сербия», «Моя вкусная Сербия» и «Моя здоровая Сербия», говорится в сообщении.
Фото: ruserbia.com