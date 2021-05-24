Moon Gallery представит выставку «Озарения» Порфирия Федорина

Экспозиция будет работать с 4 июня по 4 июля 2021 года, сообщили организаторы.

Выставка откроется во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Порфирий Федорин — самобытный художник, прошедший путь от иконописи до космогонического сюрреализма, как определяет свой стиль сам автор.

Федорин начал свой художественный путь в иконописной мастерской, но иконописцем не стал, осознав, что строгое следование канону и четко очерченным сюжетам не для него. Сюрреалистическая вселенная художника разнообразна и населена персонажами — от папы римского до фантастических существ из параллельных миров, отмечают организаторы.

Выставка представляет собой путешествие в волшебный мир медитаций и фантазий автора. В экспозиции будет представлено более 50 работ художника 2007–2021 годов, в том числе картины и арт-объекты.

Фото предоставлено организаторами выставки