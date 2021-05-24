Музей истории Лефортово представит выставку о главных промышленных предприятиях района

Экспозиция будет работать с 26 мая 2021 по 3 апреля 2022 года, сообщли в музее.

26 мая в Музее истории Лефортово открывается выставка «Промышленное Лефортово. Истории заводов, фабрик и фабрикантов». Выставка расскажет о главных промышленных предприятиях района — Московской чайной фабрике, акционерном обществе «Шестерня-Ситроен», заводах «Серп и молот», «Москабельмет», «Компрессор», а также об их создателях и о том влиянии, которое они оказали на развитие города.

На рубеже XIX–XX веков Москва стала одним из центров зарождающейся отечественной промышленности. В Лефортово располагалось 13 процентов всех городских предприятий, больше было только в Пятницком районе — 16 процентов. Производства появлялись на этой территории одно за другим по двум причинам: дешевая удаленная от центра земля и доступный источник воды — река Яуза. Позднее здесь проложили железнодорожную дорогу Курского направления, вдоль которой также начали возникать огромные промышленные зоны.

Подробно в экспозиции Музея истории Лефортово будет изложена история появления и развития пяти лефортовских предприятий: Московской чайной фабрики, акционерного общества «Шестерня-Ситроен», заводов «Серп и молот», «Москабельмет» и «Компрессор». На выставке можно будет увидеть подлинные образцы продукции заводов и уникальные экспонаты из фондов Музея Москвы, Политехнического музея, Государственного музея В.В. Маяковского, Центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина, Музея современной истории России, Мытищинского историко-художественного музея, среди которых наградные значки, плакаты и афиши, фотографии, открытки и кинохроника.

«В наши дни заводы постепенно меняют свой профиль, фабрики перестают работать, на месте крупнейших промышленных предприятНасий Москвы вырастают жилые кварталы. Наша выставка призвана показать важность сохранения памяти о районообразующих производствах, многие из которых уже утрачены, а также рассказать о судьбах ключевых московских промышленников и их вкладе не только в развитие района, но и всего города», — рассказывает куратор выставки Наталия Смолянинова.

Фото: Чаеразвесочная фабрика им. Ленина 1953 – 1959 гг., Частное собрание / Музей истории Лефортово