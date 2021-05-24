У берегов Швеции нашли два парусных линкора, затонувших в XVII веке

Об этом сообщает The History Blog .

Исследователи выяснили, что найденные корабли являются линкорами «Аполлон» и «Мария». Оба они были построены в 1648 году.

Подводные археологи нашли их на дне пролива у острова Ваксхольм в Стокгольмском архипелаге. Установить это помог анализ образцов древесины, подробные измерения и архивные исследования.

«Это большие корабли внушительных размеров», — отметил морской археолог Джим Ханссон, руководитель проекта подводных исследований у Ваксхольма. По его словам, корабли этого типа, «Держава», были построены вскоре после того, как затонул корабль «Ваза».

Результаты исследований показали, что дуб, из которого были построены корабли, был срублен зимой 1646–1647 года. «Это означает, что корабли должны были быть построены на год-два позже», — пояснил археолог.

Ученые продолжат исследования окрестностей острова Ваксхольм, изобилующих затонувшими кораблями. Эксперты надеются найти корабль «Держава» и захваченные суда датского флота.

Фото: Jim Hansson/VRAK/SMTM