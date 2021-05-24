Телеканал «Россия» представил первый трейлер исторической драмы «Седьмая симфония»

Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

Фильм режиссера Александра Котта рассказывает о легендарном исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года. Радиотрансляция концерта из переполненного зала Ленинградской филармонии стала и музыкальным символом блокады Ленинграда, и сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей.

В главных ролях сыграли Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Дарья Коныжева, Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев, Борис Смолкин, Игорь Ясулович, Анна Цуканова-Котт, Янина Студилина, Михаил Евланов, Игорь Лепихин, Сергей Барковский, Данил Стеклов, Макар Мозжевилов и другие.

Премьера исторической драмы «Седьмая симфония» состоится в новом сезоне в эфире телеканала «Россия», говорится в сообщении.

Фото: телеканал «Россия»