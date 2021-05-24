Актриса Нина Шацкая умерла в 81 год после инфекции коронавируса

Об этом сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.

Заслуженная артистка России, вдова народного артиста России Леонида Филатова Нина Шацкая скончалась в Москве. По данным некоторых СМИ, артистка перенесла инфекцию коронавируса. В то же время ФАН уточняет, что причиной смерти стали проблемы с почками на фоне ранее перенесенного инсульта.

Место и дату прощания и похорон сообщат позднее.

Нина Шацкая родилась в Москве 16 марта 1940 года в еврейской семье. Окончила Государственный институт театрального искусства, поступила в Театр на Таганке, затем работала в театре «Содружество актеров Таганки». С 2003 года работала в театре «Школа современной пьесы».

Снялась в таких фильмах, как «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Коллеги» Алексея Сахарова, «Визит к Минотавру» Эльдора Уразбаева, «Чрезвычайное поручение» Степана Кеворкова, «Контрабанда» Станислава Говорухина и других лентах.

Была супругой актера Валерия Золотухина, затем Леонида Филатова.

Фото: кадр из к/ф «Инспектор Лосев»