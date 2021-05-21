В Историческом музее Москвы открылась выставка «Железный век. Европа без границ»

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Масштабная международная выставка «Железный век. Европа без границ», подготовленная при участии государственных музеев Берлина в рамках проведения Года Германии в России, посвящена культуре железного века в Европе.

Выставка продолжила многолетнее культурное сотрудничество российских и немецких музеев и дала посетителям возможность увидеть коллекции крупнейших музеев мира, отмечается в сообщении.

Экспозиция посвящена I тысячелетию до н.э. и замыкает хронологический отрезок между экспонатами двух предыдущих выставок. Выставочные проекты стали итогом многолетней совместной работы российских и немецких ученых, которая началась более двадцати лет назад и обязательно продолжится в будущем», — рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

На открытии экспозиции присутствовали временный поверенный Посольства ФРГ Беате Гжески, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Экспозиция организована по хронологическому и географическому принципам и включает несколько тематических разделов, соответствующих археологическим культурам, сложившимся на широкой территории от Атлантического океана на западе до Уральских гор на востоке.

На выставке представлено более 1300 экспонатов из археологических собраний Государственного исторического музея, Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Музея преистории и древней истории (Государственный музей Берлина).

Особое значение имеют памятники, судьбы которых были изменены в результате трагических событий Второй мировой войны. Экспозиция включает большое количество экспонатов, относящихся к так называемым перемещенным ценностям, завезенным в СССР в 1945 году как трофейное искусство.

Впервые в истории экспозиция объединит не только материалы эпохи железа Западной и Восточной Европы, но археологические комплексы и памятники, разъединенные почти 80 лет назад.

Фото: Минкультуры РФ