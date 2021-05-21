Египет принял первые мероприятия перекрестного культурного года с Россией

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Первые мероприятия Года гуманитарного сотрудничества России и Египта состоялись в Русском Доме в Каире 19 мая 2021 года. Гости торжественного вечера посетили яркий концерт российских фольклорных коллективов и уникальную выставку фотографий красивых мест России «Самая красивая страна», которая подготовлена по итогам масштабного медиапроекта Русского географического общества.

Со сцены Русского Дома в начале вечера для зрителей и организаторов мероприятия было озвучено приветствие статс-секретаря — замминистра культуры РФ Аллы Маниловой.

«Проведение первого в истории отношений двух государств тематического года стало не только важнейшим шагом для повышения уровня двустороннего взаимодействия и придания позитивной динамики всему комплексу российско-египетского сотрудничества, но и возможностью подарить гражданам России и Египта незабываемые впечатления, порадовать жителей наших стран разными и удивительными проектами во всех гуманитарных сферах», — отметила в приветствии статс-секретарь.

В рамках концерта прозвучали русские народные песни, песни народов дальневосточного региона, а также произведения, исполненные на редких инструментах, подчеркнувших многогранность российской музыкальной культуры.

Мастер горлового пения Чылтыс Таннагашева из Горной Шории заворожила египетских зрителей уникальным голосом, а виртуозное выступление Московского хора Рожечников и Ансамбля песни и танца «Хохлома» было встречено бурными овациями.

Прямая трансляция концерта велась на официальной странице Русского Дома в социальных сетях. Менее чем за сутки ролик с выступлением российских артистов набрал более 1,5 тыс. просмотров.

Кроме того, 19 и 20 мая в Египте состоялись переговоры о реализации следующих мероприятий Года. Так, предварительно достигнута договоренность о проведении сразу нескольких масштабных проектов в Египте уже в июне. Координацию проектов гуманитарного Года осуществляет специально созданная Минкультуры России межведомственная рабочая группа с участием профильных ведомств двух стран.

Фото: Минкультуры РФ