Народный художник СССР Таир Салахов умер в 92 года

О смерти художника сообщила его дочь Айдан Салахова в разговоре с агентством ТАСС.

Народный художник ссср, вице-президент Российской академии художеств скончался в Германии. Перед этим он был госпитализирован в клинику.

Таир Салахов — советский, азербайджанский и российский художник, педагог. Написал портреты Дмитрия Шостаковича, поэта Расула Рзы и композитора Кара Караева. Его кисти принадлежит цикл картин, рассказывающих о нефтяниках Азербайджана, о пейзажах Апшерона. Является автором декорацией к различным спектаклям, принимал участие в реставрации Храма Христа Спасителя в Москве.

Салахова не относят к соцреалистам того времени. По мнению экспертов, он был настоящим художником оттепели, а также приверженцем так называемого «сурового стиля».