Зеленский оконфузился перед украинцами, надев вместо вышиванки русскую косоворотку

Президент Украины отметил День вышиванки постановочным фото, вызвавшим неоднозначную реакцию в стране.

День вышиванки отмечается на Украине 20 мая. Идея праздника возникла в период президентства Виктора Ющенко в 2006 году. Автором предложения стала некая студентка Черновицкого университета Леся Воронюк, призвавшая одногруппников выбрать день и всем вместе надеть вышиванки. По мнению авторов идеи, смысл вышиванки состоит в «сохранении украинских ценностей».

До 2014 года День вышиванки не имел распространения в центральных и восточных регионах страны, но после «Евромайдана» его стали проводить в обязательном повсеместно, начиная от Верховной рады и заканчивая детскими садами. Отказ от вышиванки стал восприниматься как неуважение к национальной культуре и даже предательство.

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался моментом и опубликовал в своем аккаунте Instagram фото, на котором он вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлены на лоне природы в национальной одежде.

Однако пользователи сети отметили, что рубаха Зеленского имеет больше сходства с русской косовороткой, так как ее ворот смещен влево.

Автор рубахи для президента, дизайнер Артем Климчук заявил в свое оправдание, что взял за образец традиционный региональный костюм Екатеринославщины - современной Днепропетровской области, где находится малая родина украинского президента.

Известно, что вышиванка, как и косоворотка, ведут свою историю с дохристианских времен. Еще Геродот в своем описании скифов сообщал, что они носят одежду с вышитыми узорами. Славянские племена носили вышитые рубахи еще до формирования современных этносов Восточной Европы.

Поэтому вышитые рубахи остались в традиционной одежде всех трех народов, ведущих свою историю от Киевской Руси: русских, белорусов и украинцев. Вышиванки имели распространение и в советское время, но во второй половине 1980-х на Украине им стали придавать иной смысл. Для националистов вышиванка стала своеобразным «знаменем» украинской национальной идентичности.

Косовороткой считается туникообразная рубаха до колен. Ее отличительная особенность — разрез сбоку, а не посередине, как у других рубашек, в том числе вышиванки.

Такой тип рубахи археологи находили в мужских погребениях Владимиро-Суздальского княжества и Новгородской земли XI-XII веков. Различают косоворотки-голошейки без воротника и косоворотки со стоячим воротником высотой около 2-3 см и более. Именно в такой классической косоворотке со стоячим воротником и сфотографировался Владимир Зеленский.

Пикантность ситуации придает и тот факт, что в начале XX века косоворотки были особенно популярны среди русских черносотенцев, стоявших за организацией еврейских погромов в Российской империи. Происхождение Зеленского делает его казус с косовороткой особенно двусмысленным.

Комментаторы в Instagram практически сразу указали президенту Украины на ошибку его имиджмейкеров. В комментариях на странице украинского лидера они не стеснялись в выражениях, иронизируя над его оплошностью.