В Москве открылась выставка об академике Сахарове

Проект будет работать до 20 июня 2021 года, сообщили в пресс-службе галереи «Граунд Солянка».

Экспозиция «Сахаров. Новый век» рассказывает о жизни, карьере и взглядах знаменитого русского и советского академика. Выставка повествует о самых значительных эпизодах жизни Сахарова, показывая, как выдающийся ученый физик превратился в диссидента и правозащитника.

Гости выставки вместе с Сахаровым пройдут путь от изучения последствий применения ядерного оружия до событий перестройки. Экспозиция представляет собой несколько инсталляций, которые связывает судьбу и идеи Сахарова. Посетители станут невольными соучастниками событий его реальной и интеллектуальной жизни.

Фигура Сахарова сегодня сведена в общественном сознании к нескольким клише, в частности, «создатель водородной бомбы», «противник советского режима», «борец с консерваторами» и так далее. Однако Сахаров намного шире этих важных и вместе с тем застывших образов. Более того, сегодня его идеи приобретают новую актуальность, считает куратор выставки Анна Наринская.