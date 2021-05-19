Минкультуры проведет конкурс кинопроектов миноритарной копродукции для господдержки

Мероприятие пройдет в третьем квартале 2021 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Претендующие на поддержку международные проекты будут отобраны в ходе питчинга в рамках онлайн-рынка аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital, который пройдет с 8 по 10 июня.

Минкультуры России поддерживает Key Buyers Event с самого первого мероприятия, директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Максимченко на пресс-конференции, посвященной открытию международного форума. По ее словам, проект стал прорывным для продвижения российского контента и привлек внимание дистрибьюторов, байеров, продюсеров со всего мира.

Онлайн-формат рынка дает большие возможности с точки зрения охвата и присутствия международных игроков и объема контента, добавила Максиченко.

«Мы видим динамику, количество проектов, представленных российскими компаниями, выросло с 350 в прошлом году до 400 в этом, возросло количество премьер — в прошлом году их было 34, в этом уже 50. Регистрация продолжается, но уже подтвердили свое участие свыше 400 участников более чем из 60 стран. Это беспрецедентный успех для мероприятия и для продвижения российского контента», — сказала Светлана Максимченко.