Госдума поддержала передачу объектов культурного наследия Управлению делами Президента

Соответствующий правительственный законопроект был принят в среду в первом чтении.

Согласно документу включенные в госреестр объекты культурного наследия и находящиеся в них помещения разрешается передавать Управлению делами Президента России в безвозмездное пользование. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, необходимость его принятия вызвана включением госучреждений, подведомственных Управлению делами Президента России, в перечень юрлиц, которым предоставляются включенные в реестр и находящиеся в государственной собственности объекты культурного наследия на основании договора безвозмездного пользования.

Передача объектов будет производиться для обеспечения питания на охраняемых объектах, обслуживания мероприятий протокола и государственных приемов, в которых принимают участие высшие должностные лица.

Из-за значительных расходов, связанных с содержанием недвижимого имущества, представляется нецелесообразной передача этих помещений в долгосрочную аренду организациям питания Управления делами Президента, отмечают в кабмине.



