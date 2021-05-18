Всемирный старообрядческий форум начал работу в Доме Пашкова

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры России.

Всемирный старообрядческий форум, посвященный 400-летнему юбилею протопопа Аввакума, пройдет в Доме Пашкова с 18 по 19 мая. В фондах РГБ хранится около трехсот уникальных книг, связанных со старообрядчеством, отмечается в сообщении.

На Форуме обсуждаются личность и наследие протопопа Аввакума, а также актуальные проблемы старообрядчества в современном мире, в том числе роль протопопа Аввакума в развитии русской литературы, протопоп Аввакум и традиции русского церковного искусства, состояние староверия в современном мире, проблемы сохранения веры и культурных традиций в условиях глобализации и влияния новых технологий на повседневную жизнь, а также вопросы сохранения исторического наследия.

Президент Российской Федерации Владимир Путин приветствовал участников форума. В его телеграмме отмечается, что протопоп Аввакум был мужественным, сильным духом человеком, личностью поистине исторического масштаба. «Его имя и самобытное творчество навсегда вошли в золотой фонд отечественной и мировой культуры. А главный труд подвижника — «Житие протопопа Аввакума» по праву считается одним из наиболее ярких произведений русской литературы», — говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

Федеральное архивное агентство, Российский государственный архив древних актов и Государственный исторический музей при участии Митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви представили интернет-проект «Протопоп Аввакум. Личность и эпоха в архивных документах» https://avvakum.rusarchives.ru. На портале Национальной электронной библиотеки создан проект «Старообрядец всея Руси» https://avvakum.rusneb.ru/.





Фото: Минкультуры РФ