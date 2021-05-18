Ставший инвалидом Волоцкий рассказал, как случай в театре помог ему победить депрессию

Рассказ артиста цитирует Федеральное агентство новостей.

Во время гастролей в Израиле 6 лет назад Евгений Волоцкий совершил необдуманный прыжок в море вниз головой. Однако берег в этом месте не предназначался для таких прыжков.

Волоцкий ударился головой о дно, сломав несколько позвонков. Из-за последствий травмы артист стал инвалидом. Он не смог смириться с этим и впал в депрессию.

Однако неожиданный случай помог ему справиться с личной трагедией. Как-то раз он смотрел спектакль в екатеринбургском театре, но ему мешал доносившийся из-за спины голос женщины, которая что-то все время бубнила.

Наконец Волоцкий не выдержал и повернулся, чтобы сделать замечание, однако не смог сделать этого. Он увидел, что женщина рассказывает своему слепому мужу о том, что происходит на сцене.

Увиденное стало толчком для нравственного переворота в душе артиста. Волоцкий понял, что постигать искусство и наслаждаться им может и человек с ограниченными возможностями. По его словам, он получил что-то вроде «пинка».

После этого артист начал записывать аудиокниги и публиковать их в интернете. Его труд был замечен, и ему предложили озвучивать героев американских фильмов, пишет ФАН.

Фото: кадр из х/ф «Шифр»