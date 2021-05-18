В Третьяковке открылась выставка к 125-летию Ивана Кудряшова

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Новая Третьяковка открыла первую ретроспективу произведений супрематиста Ивана Кудряшова. Выставка «Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения» вводит творчество крупного, но малоизученного мастера русского авангарда в широкий контекст искусства ХХ века.

На торжественном открытии присутствовали зампредседателя правительства России Алексей Оверчук, замминистра культуры Ольга Ярилова, гендиректор галереи Зельфира Трегулова, заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдукахимов, заместитель премьер-министра Узбекистана и зампредседателя Совета Фонда развития культуры и искусства при министерстве культуры Узбекистана Саида Мирзиёева.

Выставка – знаковое событие, она станет одним из ярких мероприятий в календаре совместных творческих проектов России и Узбекистана, отметила Ольга Ярилова. Замминистра зачитала приветствие министра культуры России Ольги Любимовой.

На выставке представлено более 300 экспонатов, среди которых 29 живописных и 214 графических произведений, одна скульптура и архивные материалы. Важное место в экспозиции отведено произведениям, отразившим реальные достижения первопроходцев освоения космоса (1957–1960-е).

Выставка состоит из нескольких разделов, включающих в себя живопись, графику, сценографические произведения художника, а также архивные материалы. В одном из залов представлен объемный макет-реконструкция супрематической росписи Кудряшова для Оренбургского городского театра, переименованного в октябре 1920 года в 1-й Советский театр. Также впервые демонстрируется большой блок неизвестных ранее документов, включающий переписку членов Уновиса (Витебск – Оренбург), произведения которых представлены в экспозиционном пространстве.

Экспозиция организована в партнерстве с Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана и продлится до 22 августа.