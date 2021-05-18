Русский музей откроет двери отреставрированных парадных залов Михайловского замка

Об этом сообщила пресс-служба музея.

Парадные залы Михайловского замка (Воскресенский, зал, Тронный зал, Галерея арабесок, апартаменты камер-фрейлины Протасовой), реставрация которых была осуществлена в 2020 году по поручению президента России Владимира Путина, откроются 19 мая.

Посетители также увидят новый раздел постоянной экспозиции, посвященный династии Романовых и истории Михайловского замка. Уникальность этой реэкспозиции состоит в том, что большинство фамильных портретов представлены в аутентичных рамах, специально выполненных для галереи.

Идея создания «Галереи портретов Высочайших особ фамилии Романовых» принадлежала императору Николаю I (1796–1855), хотя подобное собрание уже существовало в екатерининское время. Ее первоначальный замысел относится к концу 1844 года, когда в залах вдоль висячего сада в Малом Эрмитаже были размещены портреты всех правивших Романовых вместе с их супругами и детьми. Изображения были отобраны в загородных дворцах, кладовых Эрмитажа, Академии художеств, в московских резиденциях, недостающие портреты специально копировались и покупались у частных лиц.

В Воскресенском зале, находившемся до комплексной реставрации в аварийном состоянии, воссоздан плафон времени размещения в нем Инженерного училища, восстановлена облицовка стен искусственным мрамором по сохранившимся и найденным при расчистке образцам, воссозданы камины на торцевых стенах, возвращены на свои исторические места две картины Г.И. Угрюмова, хранящиеся в ГРМ. Картины, написанные для Воскресенского зала Дж.-О. Аткинсоном, принадлежат Государственной Третьяковской галерее. В настоящее время они находятся на реставрации. Представление о них дают специально подготовленные воспроизведения с оригиналов.

В Большом Тронном зале Павла I воссоздано бархатное убранство стен, изготовленное по историческим образцам в Париже на ткацкой мануфактуре, имеющей традиции шелкопрядения XVIII-XIX вв. (цвет приближен к характерным цветам конца XVIII в.). Отреставрированы два потолочных плафона, 32 сохранившихся герба российских городов и губерний во фризе под потолком и воссозданы недостающие. По чертежу начала XIX века воссоздана печь с облицовкой искусственным мрамором, увенчанная бронзовым орлом и декорированная золочеными бронзовыми накладками. В нишах над дверями установлены копии бюстов императоров, упомянутых в описях дворца. Проведена тщательная реставрация деревянных книжных шкафов, отделанных шпоном волнистой березы, с воссозданием утрат. Отреставрирована люстра XIX века, воссозданы золоченые бронзовые бра на стенах зала и на печи. В дальнейшем предполагается исполнение точной копии трона императора Павла I.

В 2019-2020 годах произведена первая очередь восстановительных работ в Галерее арабесок с тщательной расчисткой и реставрацией барельефов над окнами и старинных, украшенных искусной резьбой дверей, размещающихся в торцевых стенах, со вставкой зеркальных стекол, воссозданием обнаруженного искусственного мрамора на пилястрах, ложных окон с зеркалами. В настоящее время ведутся дополнительные проектно-исследовательские работы по воссозданию в зале позолоты и настенных росписей.

Помещения, расположенные в южной части бельэтажа восточного фасада дворца, выходящие окнами в сторону реки Фонтанки, занимала во времена Павла I камер-фрейлина Анна Протасова (1745–1826). Интерьерам была свойственна камерность и лаконичность архитектурного решения: потолки были расписаны орнаментами, а стены затянуты ткаными обоями. Реставрация бывших покоев камер-фрейлины А.С. Протасовой проведена в 2019–2020 годах с ориентацией на планировку и состояние интерьеров середины XIX столетия. В этих залах реконструирована «Галерея портретов Высочайших особ фамилии Романовых» из произведений, принадлежащих Русскому музею.

Фото предоставлено пресс-службой Русского музея