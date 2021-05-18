Итальянский певец Франко Баттиато умер в 76 лет

Об этом сообщила газета La Repubblica по информации от семьи артиста.

Итальянский композитор, певец, музыкант, режиссер скончался в результате долгой болезни в возрасте 76 лет. По информации его семьи, он закончил дни в своем доме на Сицилии.

За свою длительную карьеру Баттиато работал в самых разных жанрах. В 1984 году вместе с певицей Аличе представлял Италию на конкурсе «Евровидение», заняв пятое место.

В 2000-х годах артист снял три фильма, после чего занялся живописью. Кроме того, он записал серию альбомов с записью собственных кавер-версий песен Фабрицио Де Андре и Rolling Stones.



