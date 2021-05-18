На Куликовом поле нашли потерянное в битве кресало

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Новые артефакты были найдены на месте Мамаева побоища после того, как археологи вскрыли почву на 60-80 см. Благодаря этому металлодетекторы получили доступ на вдвое большую глубину, чем если бы поиски велись с современной поверхности.

Для проведения работ использовались два трактора, с помощью которых вскрыли землю на участке в 0,5 гектара. Грунт снимали пластами по 20-30 см, что позволило изучить почву досконально, отметили в пресс-службе.

В числе новых находок на поле битвы оказались наконечники стрел и калачевидное кресало, использовавшееся для добычи огня с помощью кремня. Ученые считают, что оно была потеряно в ходе сражения. Один из наконечников имеет расширение в нижней части пера, линзовидное сечение и упор для древка. Второй является бронебойным, имеет четырехгранную пулевидную форму.

Также были найдены детали конской сбруи. Ученые собираются изучить их, чтобы понять, кем и когда они были созданы.

В прошлом году археологи нашли на поле Куликовской битвы ременную накладку, наконечник стрелы и крест-энколпион. В таких крестах в Древней Руси благочестивые верующие носили частицы мощей или приложенные к мощам предметы, которые, по вере древнерусских христиан, также обладали благодатной силой.

Фото: пресс-служба музея «Куликово поле»