Нагиев сыграет главную роль в первой комедии Кончаловского «Мой папа — вождь!»

Об этом сообщила пресс-служба киностудии имени Горького.

Съемки первой в своей карьере комедии для семейной аудитории начал режиссер Егор Кончаловский. По его словам, ему всегда хотелось снять добрую комедию. «Мы снимаем кино, в котором есть все понемногу: юмор, грусть, любовь и экшн», — отметил режиссер.

По словам Кончаловского, проект является для него трудным, но интересным.

Фильм делает кинокомпания «Окапи продакшн» и Киностудия им. Горького, Министерство культуры поддерживает проект.

Сюжет картины рассказывает о том, как капитан дальнего плавания, потерявший память и игрою случая ставший вождем африканского племени, возвращается домой, пытаясь обрести взаимопонимание с женой и десятилетним сыном.

В ролях в фильме сыграли, кроме Нагиева, Мария Миронова, Кристина Бабушкина, Максим Лагашкин, Федор Добронравов и другие артисты.

Фото: Кадр из фильма «Одной левой»