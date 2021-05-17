В России могут создать Ассоциацию арктических музеев

Об этом заявила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова в ходе визита в Петербург.

Министерство культуры России предлагает создать Ассоциацию арктических музеев страны под эгидой Союза музеев России, заявила Манилова. По словам замминистра, об этой инициативе было доложено на совещании по реализации проекта «Изучение, сохранения и популяризации культурного и исторического наследия Арктики», которое прошло в Российском этнографическом музее.

По словам Маниловой, в ведомстве уверены, что проекту окажет поддержку президент Союза музеев России Михаил Пиотровский. Для Союза музеев это будет не первая ассоциация под его эгидой, отметила Манилова. Недавно Пиотровский поддержал идею создания Ассоциации «петровских музеев».

Ассоциация арктических музеев будет заниматься популяризацией культурного наследия арктических регионов России, пояснила Манилова. По ее словам, по давно сложившейся в Союзе музеев практике объединение могут возглавить два сопредседателя, которыми станут глава профильного федерального музея и директор регионального музея. Первым, скорее всего, будет директор Российского этнографического музея Юлия Купина, пояснила Манилова. В то же время в ведомстве ждут предложения от региональных музеях по второму сопредседателю.

Фото: Минкультуры РФ