Тему домогательств обсудили на шоу «Звезды сошлись» по следам скандальных признаний актрисы Елены Пр...
На Культурном форуме «Арт-Курултай», который прошел в Уфе, объявлено, что Всемирная Фольклориада отк...
Об этом заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова, сообщает пресс-служба ведомства.
Об этом сообщили в агентстве кинематографии Узбекистана.
Экспозиция создана при участии Государственных музеев Берлина, сообщили в ГИМ.
Об этом сообщила пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Мероприятие состоится с 25 по 29 августа, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
Предварительное судебное рассмотрение иска состоится 1 июня, сообщил источник ФАН.
Об этом свидетельствуют предварительные сведения портала kinobusiness.com.
Международный конкурс официально начался в Роттердаме в воскресенье.
Об открытии исследователей сообщает Live Science.
Телеграмма главы кабинета министров РФ опубликована на сайте правительства в субботу.
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин выступил 12 мая в Государственной ду...
Об этом сообщает Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имен...
Церемония открытия самого большого парадного дворца Нижнего парка состоится 20 мая, сообщили в пресс...
Покажут работы Димы Ребуса, Дмитрия Аске и Павла Пепперштейна, сообщили в пресс-службе.
Отчеты ученых опубликованы в статье в журнале Scientific Reports.
Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
Герой России подверг резкой критике идею фильма «Вызов» в разговоре с Газетой.ру.
Трансляция торгов прошла на сайте аукционного дома Christie's в Нью-Йорке.
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