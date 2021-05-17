Советский и узбекский актер и режиссер Баходыр Юлдашев умер в 75 лет

Об этом сообщили в агентстве кинематографии Узбекистана.

По сообщению коллег артиста, он скончался 16 мая. Причина смерти не сообщается.

Баходыр Турсунович Юлдашев родился в семье актеров в Каттакургане Самаркандской области 7 сентября 1945 года. В 1970-м окончил режиссерское отделение Ташкентского театрально-художественного института и стажировался в БДТ у Товстоногова.

Юлдашев работал главным режиссером Узбекского академического театра имени Хамзы, а также главным режиссером театра «Молодая гвардия» и в Узбекском драматическом театре имени Аброра Хидоятова.

В 1971 году Юлдашев начал сниматься в кино, сыграв в таких фильмах, как «Встреча у высоких снегов», «Когда остановилась мельница», «Переворот по инструкции 107», «Долгое эхо в горах», «Золотое руно», «Охота на дракона» и «Алмазный пояс». Также снимался в сериале «Огненные дороги», был режиссером комедии «Непутевый муж».

Фото: кадр из к/ф «Алмазный пояс» (1986)