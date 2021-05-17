Фонд кино взыщет с Файзиева 191 млн за провальный фильм «Вратарь Галактики»

Предварительное судебное рассмотрение иска состоится 1 июня, сообщил источник ФАН.

Режиссер фильма «Вратарь Галактики» Джаник Файзиев занимал деньги у государства на съемки картины, при этом должен был вернуть их Фонду кино. Так как «Вратарь Галактики» потерпеш провал в прокате, свои обязательства Файзиев не выполнил и теперь должен вернуть в бюджет 190 миллионов рублей, говорится в сообщении ФАН.

Кроме основного долга, Фонд кино намерен получить у режиссера неустойку в сумме 1,3 миллиона рублей. В силу этого общая сумма искового требования достигает более чем 191 миллиона рублей.

Предварительное заседание суда, в ходе которого пройдет собеседование со сторонами, состоится в Арбитражном суде Москвы 1 июня.

Напомним, премьера «Вратаря Галактики» состоялась в августе 2020 года. Несмотря на бюджет ленты в более чем 786 миллионов рублей, фильм не собрал и половину этой суммы в прокате. Часть средств в размере 500 млн рублей на фильм выделил Минкульт через Фонд кино, из них 300 – невозвратных. При этом сценарий к фильму победил в конкурсе Минкульта РФ, целью которого было создание картины о легенде советского футбола Льве Яшине.