Мишустин отметил высокую поддержку сферы культуры в сложный период пандемии

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин выступил 12 мая в Государственной думе с отчетом о работе Правительства в 2020 году.

Михаил Мишустин в своем выступлении коснулся наиболее важных вопросов социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения и реализации национальных проектов и национальных целей развития на период до 2030 года.

Особое внимание председателя Правительства Российской Федерации было уделено борьбе с новой коронавирусной инфекцией, эффективности поддержки граждан и бизнеса, а также развитию в этот сложный период сфер здравоохранения, науки, образования, культуры.

«В период пандемии требовалась особая поддержка как государственным, так и частным учреждениям в этой сфере. И мы ее предоставили, благодаря чему удалось сохранить уровень зарплаты работников сферы культуры. И самое главное — они продолжили свою работу. Получая поддержку со стороны государства, смогли максимально оперативно перевести свои проекты в онлайн-форматы, придумывали новые, строили планы на будущее», — сказал Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что культурной отрасли удалось пройти этот сложный период.

«Хочу обратить особое внимание и на возобновление с учетом всех требований санитарной безопасности работы наших театров, музеев, других объектов культуры в нашей стране, закрывшихся на непродолжительное время», — заключил председатель Правительства Российской Федерации.

Со своей стороны, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила, что своевременно принятые Правительством Российской Федерации меры поддержки музеев, театров, филармоний, частных цирков и зоопарков, киноиндустрии помогли отрасли достойно справиться с вызовами прошлого года.

«Эти меры поддержки прорабатывались совместно с профессиональным сообществом. В Минкультуры России были созданы рабочие группы, которые оперативно решали многочисленные проблемы по самым различным направлениям», — рассказала глава ведомства.

Она подчеркнула, что, несмотря на трудности, работа культурных учреждений была оперативно перестроена на новый формат.

«Изначально многие представители профессионального сообщества настороженно отнеслись к онлайн-формату. Но именно благодаря новым технологиям искусство стало доступнее. Это помогло нам в буквальном смысле пережить пандемию и, самое главное, — поддержать нашего зрителя», — заключила Ольга Любимова.