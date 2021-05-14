В «Зарядье» откроется вторая экспозиция цикла SOVRISK #напотоке

Покажут работы Димы Ребуса, Дмитрия Аске и Павла Пепперштейна, сообщили в пресс-службе.

Выставка откроется 19 мая. В обновленной экспозиции проекта SOVRISK #напотоке в Подземном музее парка «Зарядье» посетители увидят работы Димы Ребуса и Дмитрия Аске, а также новый NFT-арт от дуэта ППСС (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски), Фаяза Азизова и Артема Ткача.

В условиях SOVRISK #напотоке Подземный музей стал пространством, где актуальный художественный процесс представлен постоянно в своей динамике и развитии. Главные герои проекта — современные художники. В их экспозициях представлены разные техники, жанры и направления: живопись и рисунок, скульптура, объекты и видеоарт — это премьеры новых работ, превью будущих выставок (в том числе проходящих на других площадках), а также уже известные и ставшие хитами работы.

19 мая обновятся два из трех центральных произведения экспозиции SOVRISK #напотоке. Третье — в соответствии с концепцией проекта — это победитель зрительского голосования на первой выставке.

22 июня в Центре современной культуры «Смена» в Казани откроется персональная выставка художника «Нормы инсоляции». На ней организатор выставки Artwin Gallery представит работы из нескольких проектов, созданных Ребусом за последние 7 лет. Премьерная работа, показанная в «Зарядье», относится к ключевой для казанской выставки серии «Инсоляция».

Посетители снова смогут проголосовать за понравившуюся работу, чтобы один из трех экспонатов остался в Подземном музее на третий цикл проекта.

Обновится и часть экспозиции, посвященная NFT-арту. Арт-группа ППСС (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски) покажет свою первую NFT-работу «Новый мир». 15 мая она будет выставлена на онлайн-аукционе на платформе Rarible. Артем Ткач представит видео Fractal Reflection, выставленное на продажу на Foundation. Третьим видео станет Waves Фаяза Азизова — две работы из этой серии доступны сейчас на аукционе Rarible.