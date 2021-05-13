Ургант тонко высмеял шоу «Маска», предложив «Золотому глобусу» брать с него пример

Телеведущий назвал российское шоу примером расового и гендерного разнообразия.

Ургант прокомментировал в своей мистической программе скандал, разгоревшийся в Голливуде после того, как телекомпания nbc и актер Том Круз отказались от сотрудничества с премией «Золотой глобус».

Свое решение они обосновали тем, что среди 40 членов жюри награды нет ни одного темнокожего, пишет ФАН. Том Круз отказался от своих «золотых глобусов», а nbc отказалась освещать церемонию награды.

По словам Урганта, организатором «Золотого глобуса» следовало бы брать пример с российского шоу «Маска». Проект канала НТВ может дать фору любому американскому шоу благодаря своему гендерному и расовому разнообразию, пошутил телеведущий.

«Там представлены все, и мужчины и женщины, и трансгендеры, и Валерия, и Тимур Родригез, и Регина Тодоренко», — отметил Ургант.