Ургант тонко высмеял шоу «Маска», предложив «Золотому глобусу» брать с него пример

13.05.2021
Ургант прокомментировал в своей мистической программе скандал, разгоревшийся в Голливуде после того, как телекомпания nbc и актер Том Круз отказались от сотрудничества с премией «Золотой глобус».
Свое решение они обосновали тем, что среди 40 членов жюри награды нет ни одного темнокожего, пишет ФАН. Том Круз отказался от своих «золотых глобусов», а nbc отказалась освещать церемонию награды.
По словам Урганта, организатором «Золотого глобуса» следовало бы брать пример с российского шоу «Маска». Проект канала НТВ может дать фору любому американскому шоу благодаря своему гендерному и расовому разнообразию, пошутил телеведущий.
«Там представлены все, и мужчины и женщины, и трансгендеры, и Валерия, и Тимур Родригез, и Регина Тодоренко», — отметил Ургант.
Фото: скриншот шоу «Вечерний Ургант»