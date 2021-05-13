TikTok запустит интерактивный видеогид по Русскому музею

Об этом сообщили в пресс-службе Русского музея.

Платформа TikTok совместно с главными российскими музеями запускает масштабную кампанию #МузейныйТикТок. Она начнется с интерактивного проекта в Русском музее.

Специальный видеогид позволит посетителям музея в Петербурге узнать о самых интересных произведениях искусства в полюбившемся формате коротких видеороликов. Контент для маршрута сняли такие знаменитости, как Николай Дроздов, Ксения Дукалис, Тимур Родригез и другие.

Пользователи платформы по всей России смогут посмотреть прямые трансляции TikTok Live из музея с участием креаторов платформы.

Проект продлится с мая по октябрь 2021 года. TikTok не только покажет классические музеи с новой стороны, но и поможет им найти новую аудиторию, говорится в сообщении.

Хедлайнерами серии экскурсий станут популярные креаторы платформы, в том числе Артем Марьин, коллектив Piterville, солист группы «Марсель» Степан Ледков и Пластилиновая Лена. В прямом эфире участники будут проходить квест: отвечать на вопросы гидов и следовать по специальному маршруту музея, а пользователи смогут помочь креатору дойти до финиша, оставляя свои комментарии с правильными ответами. «Путешествия по Русскому музею» будут проходить 14, 17, 21 и 25 мая в 12:00 по московскому времени.

Фото: Wikipedia.org