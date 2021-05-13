В Петербурге откроется выставка сценографа Эмиля Капелюша

13.05.2021
Выставка «Эмиль Капелюш. Театр художника… и не только театр» стартует в Музее музыки в Шереметьевском дворце, являющемся филиалом Музея театрального и музыкального искусства.
Двери экспозиции откроются 13 мая. Посетители увидят своеобразный творческий отчет стенограф, графика, скульпторы и живописцы, дизайнера выставок, в котором он расскажет о своем сорокапятилетний пути в искусстве. В гости увидят эскизы декораций костюмов к спектаклям «PRO Турандот», «Король Убю», «Буря» и «Орнитология».
Также будут представлены графические серии, созданные по мотивам театральных постановок, керамическая и деревянная скульптура, живописные работы и инсталляции. Большинство представленных на выставке работ будут впервые доступны широкой вниманию широкой публики, отметили в пресс-службе.
Экспозиция объединяет произведения мастера в своего рода застывший спектакль, который рассказывает о вневременном мире творческого воображения художника, говорится в сообщении.
Фото: страница Эмиля Капелюша в Facebook