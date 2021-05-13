За майские праздники обороты московских музеев выросли почти на 75%

Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Во время майских праздников жители столицы занимались тем, что обустраивали свои дома и посещали экскурсии, говорится в сообщении. Благодаря этому в начале мая среднесуточные обороты музеев выросли по сравнению с апрелем на 74,9%.

Москвичи предпочли провести долгие нерабочие дни с 1 по 10 мая в музеях и парках, на экскурсиях, а также улучшая домашний комфорт. За это время спрос на экскурсии увеличился в 2,1 раза, а среднесуточная выручка бюро экскурсий достигла 1,8 млн рублей. При этом средняя дневная выручка тематических парков и парков отдыха в нерабочие дни составила 52,5 млн рублей, более чем вдвое превысив апрельские показатели.

Как сообщили в аналитическом центре Москвы, наибольшей популярностью в праздники пользовались зоопарки и океанариумы столицы. Среднесуточный оборот с 1 по 10 мая у них достиг 15,3 млн рублей, в 2,5 раза превысив средние показатели апреля.



