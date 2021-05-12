В уничтоженном Везувием римском Геркулануме нашли останки героя-офицера

О находке и выводах ученых сообщает итальянское агентство ANSA.

Итальянские археологи восстановили обстоятельства гибели человека, останки которого нашли в руинах Геркуланума. Город пострадал от извержения Везувия в 79 году нашей эры вместе с Помпеями.

Скелет мужчины был найден в ходе раскопок еще в начале 1980-х годов. Однако лишь недавно эксперты смогли понять, кем был погибший. Неподалеку от места его гибели были обнаружены найдены фрагменты доспехов, а также рюкзак с набором инструментов плотника.

Мужчина, получивший условное название «скелет № 26», был обнаружен в груде пепла, его лицо уткнулось в песок, а руки были протянуты вперед, словно пытался достать что-то важное или выползти из-под завала. Тело находилось неподалеку от берега, где ранее нашли тела еще 300 жертв извержения.

Рядом с останками на земле были разбросаны 12 серебряных динаров и две золотые монеты. Эта сумма соответствовала месячной зарплате преторианской гвардии, бывшей элитным подразделением римской армии. Преторианцы служили личной охраной императоров и выполняли разведывательные миссии.

Ученые считают, что найденный преторианец мог быть офицером флота в Неаполитанском заливе, участником миссии по спасению людей в погибающем городе, начатой Плинием Старшим. Ему было примерно 40-45 лет, он был в прекрасной физической форме.

На теле преторианца обнаружили остатки кожаного пояса с бляхами из золота и серебра. В одной его руке был меч с рукоятью из слоновой кости. С другой стороны был найден кинжал в ножнах на поясе.

Останки офицера были найдены с тремя сотнями других людей на берегу неподалеку от лодки, в которой, видимо, преторианец пытался вывезти людей подальше от горящего города. Однако струи кипящей воды, раскаленной магматическими процессами, и падавший с неба раскаленный пепел уничтожили и его, и остальных людей в течение нескольких минут.



